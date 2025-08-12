◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島９―２阪神（１２日・マツダスタジアム）

広島が“難敵左腕”の攻略に成功し、本拠での阪神戦の連敗を６で止めた。３回に０―２から１点差に詰め寄った直後、モンテロが逆転３ラン。マツダで無傷の９連勝を許していた大竹を５回途中７失点ＫＯし、通算１１度目の対戦で初めて土を付けた。先発・床田は、３回に前川のライナーが左太もも付近を直撃するアクシデントもあって２点の先取を許したが、７回２失点。６月２１日の楽天戦（マツダ）以来、５２日ぶりの白星を手にした。チームは連勝で借金を８に減らし、４位に再浮上。３位・ＤｅＮＡに１ゲーム差に接近した。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―大竹投手にはずっと苦しめられてきた

「ずっとやられていて、バッターも悔しかったと思う。今日はみんないいスイングをしてくれたと思います。また対戦があると思うので、しっかりいい準備をしていきたいですね」

―逆転した３回は床田投手の失点直後だった

「そうやね。しっかりと（末包が）ランナーをかえしてくれて、またモンティは最高のホームランだったと思う。取られた後だったので、非常に大きかったです」

―ゲーム全体としても中押し、ダメ押し

「本当にいい攻撃だったと思います」

―７月末に支配下昇格の辻投手、前川選手も結果を残した

「（前川）誠太もよく打ったし、最後、辻もよく抑えたと思う。いつも言っているけど、全員でいい野球ができたのかなと思うし、また満員のファンの方々の前で、喜んでくれたんじゃないかなと思います」

―床田投手はアクシデントもあったが

「序盤から球数がちょっと多く、アクシデントもあったりして、どうなるかなと思って見ていたけど、そこはさすが、粘ってゲームをつくってくれたと思います。ナイスピッチングでした」

―白星が遠ざかっていた中、勝ちを付けられた

「前回のハマスタでの悔しさも彼の中であったと思うし、また野手陣が何とか援護してあげて、と思っていたと思う。すごくかみ合った試合だったと思います」

―石原選手とのバッテリーだった

「タイガースは足を結構、使ってくる選手が多いし、サク（坂倉）も出ずっぱりということでいろいろ考えて、きょうはコイシ（石原）に行ってもらいました」

―１０日の中日戦で右手に打球が直撃の中崎投手はベンチを外れた

「まだ腫れがあるから、もうちょっと様子を見る。ただ、きょう検査に行って、骨に以上はなかったので、そこはホッとしています」