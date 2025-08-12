元HKT48の27歳、新婚の夫の誘いで「ご報告」→マネージャー困惑「どういうこと？」 朝長美桜が自身も「ぶっとび」表現の進路表明
元HKT48・AKB48で、マルチタレントとして活動する朝長美桜（27）が12日、自身のYouTube「みおちゃんねる」を更新し、「寿司職人」を目指すことを明らかにした。
【動画】元HTK48の朝長美桜、ぶっとび「ご報告」マネージャー困惑の様子も
ことし4月、山内奏人氏との結婚を発表したばかり。「ご報告があります。」と題した動画では、夫から「お寿司好きやんな？お寿司屋さんになる気ある？」と向けられた朝長が自ら「ぶっとんでるね」と言いながらマネージャーに確認すると、「お寿司屋さん？どういうこと？」と困惑される展開に。
現在の活動はやめず、寿司職人の学校に週2回、半年通うという。朝長は「特技があるわけでも、趣味があるわけでもないから、何か一つ得るもの、自慢できるものがほしいな」「アイドルを卒業してお寿司屋さんになった人って想像がつかない」と語った。
夫は「美桜ちゃんって何かを体系的に習うことをやったことがないと思う。ちゃんと学ぶおもしろさを一個知ってほしい」と説明。朝長は「ということで、私、朝永美桜、寿司職人になります」と宣言した。
朝長は、1998年5月17日生まれ、福岡県出身。2013年3月、HKT48のデビューシングル「スキ！スキ！スキップ！」で初選抜入り。同年5月、AKB48のシングル「さよならクロール」でAKB48初選抜入り。同年9月、HKT48のシングル「メロンジュース」で田島芽瑠とともにWセンターを務めた。HKT48とAKB48兼任などを経て、20年1月に卒業。モデル活動やプロデュース業まで幅広く活動する。
