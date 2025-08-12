女性7人組「FRUITS ZIPPER」の公式X（旧ツイッター）が12日に更新され、メンバーの松本かれん（23）が体調不良のため、13日に予定していた「松本かれん生誕記念オンライン特典会」を延期することを発表した。

「【お知らせ】明日8月13日に開催を予定しておりました、松本かれん生誕記念オンライン特典会は、松本かれんの体調回復を優先し、延期とさせていただきます」とイベントの延期を発表。

「楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「振替日は8月18日（月）を予定しております。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と振替予定日も発表された。

松本は6月にも配信イベントを体調不良で延期しており、7月にも体調不良でイベントを欠席していた。

「FRUITS ZIPPER」「CUTIE STREET」が所属する芸能事務所「アソビシステム」によるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通称カワラボ）では体調不良が続出。松本のほかにも「FRUITS ZIPPER」月足天音は体調不良で活動休止中、「CUTIE STREET」桜庭遥花も体調不良と療養のため7月下旬のイベントを欠席している。