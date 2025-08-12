Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ 9·î12Æü¤«¤éÄ¹ºê¸©Ë¬Ìä¤Ø¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¡Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ç°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¡¡¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò»ë»¡¡¡ÈïÇú¼Ô¤¬Êë¤é¤¹ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Íè·î¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤ÈµÜÆâÄ£¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÍè·î12Æü¤«¤éÄ¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´°ì²È¤ÏÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç°ÖÎîÈê¤Ë²Ö¤ò¤¿¤à¤±¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÈïÇú¼Ô¤¬Êë¤é¤¹ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ïº´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè40²ó¹ñÌ±Ê¸²½º×¡×¤Ê¤É¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï4·î¤Ë¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÎ²²«Åç¤ò¡¢6·î¤Ë¤Ï²Æì¸©¤È¹Åç¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
