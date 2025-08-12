¡ÖÌÀºÚ¥Æ¥¤¥¹¥ÈÁ´³«¡ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¤ÇÏÃÂê¡ÄÃæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÏ¢Â³Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤êÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÅê¹Æ¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁ´ÉôÁÇÅ¨¤ÊÌÀºÚ¤µ¤ó¡×
¡¡8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ(60)¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¢Â³Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ÀßÄ¾¸å¤«¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢12Æü»þÅÀ¤ÇÁá¤¯¤â11Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öaldeabar¡×¤Î°áÁõ¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¡£¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹Ä´¥É¥ì¥¹¡¢Ã¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡¢¤Þ¤¿È±¾þ¤ê¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤ª°áÁõ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁ´ÉôÁÇÅ¨¤ÊÌÀºÚ¤µ¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¡ªÌÀºÚ¥Æ¥¤¥¹¥ÈÁ´³«¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£