¡Ö¤ª»ÑÇÒ¸«¤Ç¤¤ë¤È¤Ï!¡×à90Ç¯Âå¥É¥é¥Þ³¦ÀÊ´¬á½÷Í¥¤¬¿ØÆâµ®Èþ»Ò¤Îà¥á¥¬¥Í²ñá¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¡Ä¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¡×¡Öµ²±¤¬¥Ð¥°¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¹ë²Ú¡ªÁ´°÷¥á¥¬¥Í¤Îà°Û¿§²ñá¤Ç¡Ä
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡½¡£90Ç¯Âå¤òÀÊ´¬¤·¤¿50ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ØÆâµ®Èþ»Ò(61)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ä¤Ê¤ó¤Ç?¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿Êý¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¿ØÆâ¡¢ËÜ¾å¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î±×»ÒÄ¾Èþ(59)¤¬°û¿©Å¹¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡¥á¥¬¥Í¡£¢ÆÈ¿È»þÂå¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿ÍÆ±»Î¡×¤È2¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö3¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡Ä»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾Ð¤¤À¼¤â¶õµ¤´¶¤âÀÎ¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¾Ð¤Ã¤¿¤·²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»ÑÇÒ¸«¤Ç¤¤ë¤È¤Ï!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤´±ï¡×¡ÖËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó♡Âç¹¥¤¤Ç¤¹!µ×¡¹¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ØÆâ¤µ¤ó¤È±×»Ò¤µ¤ó¤ÎÃç¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÄ¶Ê¸²½·Ï½÷»Ò¤ÎËÜ¾å¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤Ï°Õ³°¡£°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤«¤Ê?¡×¡ÖËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï°Û¿§¡×¡Ö¥á¥¬¥Í½÷»Ò¡¢Ê·°Ïµ¤»÷¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¡×¡Ö°ì½Ö¡¢¤É¤Á¤é¤¬±×»Ò¤µ¤ó¤ÇËÜ¾å¤µ¤ó¤«¡¢µ²±¤¬¥Ð¥°¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1993Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏ¤Ê¤é¤·¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ËÜ¾å¤Ï¡¢98Ç¯¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)Ž¤99Ç¯¡ÖÁÉ¤¨¤ë¶âÏµ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤ËÂ³¡¹½Ð±é¤·¤¿¡£