※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は精神的に追い詰めた妻に謝罪し、妻は「再び傷つけられたら即離婚」と条件で再構築を決意。夫はサプライズで新居を建てようと住宅展示場を訪れ、女性スタッフ・河田と家づくりを進めるが、やがて裏切りに至ります。妻の産後にようやく夫は病院を訪れますが、直前まで河田と過ちを犯していたのです。そんな夫に妻は「両親に離婚届を出しに行ってもらっている」と告げます。夫は動揺し言い訳を重ねますが、妻は冷静に「あなたが立ち会い出産を希望したから信じていたのに」と語り、さらに夫の裏切りも知っていたのでした。



■裏切っていると確信した理由は…

■裏切りの証拠もとってある■まさかの逆ギレ…!?毎週末、急に仕事が入るようになり怪しいと感じていたものの、決定的だったのは夫が河田へのメッセージを妻に二度も誤送信したことでした。そこで義母が興信所に調査を依頼し、夫の不倫が確定。しかし、これだけの証拠が揃っているにもかかわらず、夫は裏切りを認めるどころか逆ギレし、「裏切り行為はお前のためだろうが！」と開き直るのです。なぜ、他の女性との裏切り行為が妻のためになるというのでしょうか…？(まるき八郎)