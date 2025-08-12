今年5月、長岡市内の路上でSNSを通じて知り合った10代男性に対し、現金9000円を脅し取った疑いで17歳の男子高校生が逮捕されました。また、6月に長岡市内の自宅で大麻の成分を含む液体を所持していた疑いでも逮捕されました。

恐喝、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む男子高校生（17）です。



男子高校生は今年5月19日、長岡市内の路上で、SNSを通じて知り合った10代男性に対して現金を要求し、現金9000円を脅し取った疑いが持たれています。





事件は男性から警察に届け出があったことで発覚。警察によりますと、男子高校生は女性になりすましてSNS上で男性に接触。犯行当日、実際に男性に会うと「女に会いに来たんだろ」、「タイマンを張れ」などと脅し、現金を取ったということです。また、捜査の過程で男子高校生が麻薬を持っていることがわかり、今年6月4日、長岡市内の自宅を捜索したところ、大麻の成分が含まれた液体約0.312グラムを発見。麻薬及び向精神薬取締法違反でも逮捕されました。警察の調べに対し、男子高校生は恐喝の事実に対しては「間違いありません」と容疑を認めているということです。一方、大麻成分を含む液体と所持していたことについて、警察は捜査中の事案であることから認否を明らかにしていません。警察は男子高校生が犯行に及んだ経緯などを詳しく捜査しています。