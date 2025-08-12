約10年前、美容師の20代女性が突然、大好きなラーメンが食べられなくなった。しかも、豚骨ラーメンに限って食べられなくなったという。原因は美容師という職業と関係していた。

女性は、お客さんの髪を洗ったりカラー剤を補充したりといつものように美容師として働いていた。しかしある日、よく食べていたという豚骨ラーメンを完食した数分後、手や顔に蕁麻疹が出て、呼吸困難に陥った。

救急病院へ運ばれ、救急医は「何かのアレルギーでアナフィラキシーショックを引き起こしたんだと思います」と診断。アナフィラキシーショックとは、蕁麻疹や呼吸困難など、血圧低下や意識低下をもたらす急激なアレルギー反応で、気道などが圧迫された場合や意識消失の場合は死に至ることもある。

すぐにアドレナリン注射をし症状は治まった。救急医が「何かアレルギーはありますか？」と聞くと、「アレルギーはないです」と女性。

そこで医師が「今日は何を食べました？」と聞くと、女性は「豚骨ラーメンを食べました」と答え、医師はとあるアレルギーを疑い血液検査を行った。

消費者庁が発表している、18歳以上の成人になってから発症するアレルギーで一番多いのは小麦（19.7%）。つまり、ラーメンを食べアレルギー反応が出た場合最も疑われるのは麺に使われた小麦となる。

だが、彼女は小麦のアレルギー反応はなかった。そのため救急医は「紹介状を書きますのでアレルギーの専門病院を受診された方がいいと思います」と提案した。

彼女は、大阪はびきの医療センター アレルギー専門の片岡葉子医師を訪ねた。片岡医師は「ちょっと手を見せてください」と手荒れを指摘。女性は「お客さんの髪を洗うと、その時に痒みが出ることがあって」と答えた。美容師だった彼女にとって手荒れは日常のこと。一方片岡医師は、ある可能性を考えた。

実は、アレルギーを引き起こす物質を摂取後、運動や入浴した場合などにアナフィラキシーに至ることがある。それは食物依存性運動誘発アナフィラキシーと呼ばれ、その代表的な物質として挙げられるのが小麦。今回、血液検査で反応がなかったが、小麦の麺を食べ、歩いたことで激しいアレルギー反応が出たのでは？そう思い、後日運動誘発の小麦アレルギーがないか調べるも女性は「なんともないです」と答えた。

すると片岡医師はプリックテストの準備を指示。実は最初の診断の時、荒れた手を見て、もう一つの可能性を考えていた。

それはコラーゲン。片岡医師には思い当たることがあった。以前、コラーゲン入りの化粧水を使用して、顔が腫れるなどのアレルギー反応を起こした女性を診察したことがあったのだ。

コラーゲンとは、皮膚や骨、関節などに多く含まれる重要なタンパク質のひとつ。動物ごとにも違いがあるが、豚や牛など哺乳類のコラーゲンは性質が似ている。

そこでアレルギーの原因物質を皮膚にのせ、針で刺し、その反応をチェックするプリックテストを実施。美容院で使っているトリートメントや豚骨ラーメンの汁を用いて検査したところ、両方に反応が出た。

さらに血液検査でもコラーゲン由来に陽性が出ていた。そして、コラーゲンで出来たゼラチンゼリーを少量食べた時どんな反応を示すのかチェックすると、次第に瞼が赤く腫れあがり、女性は「少し喉がつまるような違和感があります、ちょっとこの辺がムカムカします」と訴えた。

片岡医師は「コラーゲンアレルギーですね。トリートメントを使った手が荒れたのも、豚骨ラーメンを食べてアナフィラキシーショックが出たのも、それが原因と思われます」と診断した。

豚骨ラーメンは豚の骨を長時間煮込んだことで出る白濁した出汁が特徴。この出汁をそのまま使う豚骨ラーメンには、コラーゲンがたっぷり入っている。

一方美容師として働くこの女性は、牛や豚由来のコラーゲンを原料としたトリートメントを使っていたと思われ、手荒れしている手でそのトリートメントを長期間にわたって使用することで、アレルギーの原因物質であるコラーゲンが体内に蓄積され、いつ発症してもおかしくない過敏な状態になっていたと思われる。

実は彼女に限った話ではなく、一日に何度も水を触る美容師は手荒れしている人も少なくないため、その傷から原因物質が入りアレルギーを発症することもあるという。

この女性は、職場ではコラーゲン入りのトリートメントなどは使用せず、手袋をして手を保護し、豚骨ラーメンなどコラーゲン入り食品は食べないよう指導された。一日に何度もコラーゲン入りのトリートメントを使用したことで発症したが、市販のトリートメントはコラーゲンが入っていたとしても低濃度で、美容師と比べ使用頻度も少ないためあまり心配はないという。ただ、手が荒れている人や肌に合わない人は注意が必要だ。