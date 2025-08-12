2021年5月、徳島県。リハビリ施設で作業療法士として働いていた40代の女性。この日、同じリハビリ施設で事務員をしていた元同僚を自宅に招いていた。

洗濯物を取り込んですぐのこと、手のひらに激しい痒みが走った。まず疑ったのは毛虫に刺されたのではないかということ。しかし、毛虫に近づいた記憶がない。

徳島赤十字病院に到着すると状態が急変。呼吸困難に陥り、救急外来の待合室で倒れた。呼吸が浅く意識が混濁としている状態で、医師はアナフィラキシーショックと診断。このままでは意識消失をきたし、命に関わる状態だった。

すぐにアドレナリン注射が打たれ、症状は治まった。救急の医師に代わり、皮膚科の医師が担当した。女性は医師にアレルギー症状を起こしたことがあるか聞かれると、花粉症ぐらいしかないと答えた。次に医師が食べた物を確認すると、昼にみんなでちらし寿司を食べたという。その後は何も口にせず、午後4時頃、みかん味のナタデココゼリーを食べ、その10分後、アナフィラキシーショックを発症した。

ゼリーやナタデココは今までにも食べたことがあるが、この商品は初めて。これまで魚介類や甲殻類でアレルギーを引き起こしたこともないという。

女性は入院し、退院してから数日後、同じナタデココゼリーでプリックテストを受けた。アレルギーの原因と考えられる物質を皮膚に滴下し針で刺して、その反応を見る検査だ。

その結果「微量ではありますがゼリーからアレルギー反応が出ています」と診断され、ゼリーは食べないよう指導された。アナフィラキシーの症状が出た時に備えて、一時的に症状を緩和できるアドレナリン注射のエピペンが処方された。それから女性は、大好きだったゼリーを徹底的に避ける。しかし実は、彼女はゼリーのアレルギーではなかった。

最初のアナフィラキシーショックから半年が経った頃、温めるだけで食べられるぜんざいと餅を食べた。すると、ゼリーを食べた時と同じ症状が現れた。

病院に到着後、アドレナリン注射を打ち症状は改善。ぜんざいにはゼリーやその成分となるゼラチンは入っていない。では一体何が原因なのか？

この日も再発に備え入院し、友人に今日食べたぜんざいの成分を確認してもらった。友人は前回アナフィラキシーを発症したナタデココゼリーの成分表を保存していたので、すぐ見比べることができた。

すると友人は同じ成分を発見。そこに書いてあったのはエリスリトールだった。

エリスリトールとはブドウ糖から生産される糖質で、その甘さは砂糖の7割ほどある。体内で代謝されず、ほとんどが尿などで排出されるため、ダイエット向けの飲料やお菓子などに使用されている。さらには、糖尿病患者向けに砂糖の代替甘味料として医療用でも注目されている。実は、食べていたゼリーもぜんざいも、カロリーオフを謳っている商品だった。

その後エリスリトールでプリックテストをすると陽性反応が出た。医師は「エリスリトールが原因だと思われます」と診断。これで、大好きなゼリーもエリスリトールが入っていなければ食べられることがわかった。

だが、ある問題が。成分表示が書かれていないケースがあるのだ。以前当番組で紹介したエリスリトールアレルギーの女性は、朝食に食べたあんぱんにエリスリトールの記載がなくアナフィラキシーを発症した。これは、あんぱんに使われていたつぶあんに、エリスリトールが入っていたと思われる。

ではなぜ表記がなかったのか？本来、つぶあんの成分表記であればエリスリトールと記載されるのだが、つぶあんを原材料にして作ったあんぱんの成分表記には「その他」の中にエリスリトールがまとめられることもあるのだ。

消費者庁によると、膨大なアレルギー品目の中から、表示するものはおよそ3年ごとに実態調査を行い、症例数や重篤度の高いものを選定していて、エリスリトールは非常に稀なアレルギーで症例数が少ないため、今のところは検討していないという。