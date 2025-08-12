◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）

巨人が中日を破り、貯金を「１」としたた。６日にプロ初勝利を挙げた２年目の森田駿哉投手が７回２安打無失点と好投し、２勝目を挙げた。打線は中日の先発、１５年目の大野雄大投手から３回に岸田行倫捕手の５号２ラン本塁打などで一気に４点を先制し、７回には泉口友汰内野手の適時打で追加点を挙げ快勝した。

【巨人・森田駿哉投手と岸田行倫捕手のヒーローインタビュー】

―どんな気持ちですか？

森田「まず、今日勝てたことがよかったなと思います」

―初回は満塁のピンチ

森田「なかなかストライクが入らなかったんですけど、きっしゃん（岸田）信じて投げた結果、ゲッツーがとれたんでよかったなと思います」

岸田「初回、ピンチ招いたんですけど、ここをなんとか切り抜けたら２回以降乗っていけるなと思ってたんで。さっき森田と話してたんですけど、こういう感じであんまり元気ないんで、僕が来い来いと強気でいきました」

―２回以降、５イニングをノーヒットピッチング。何がよかった？

森田「ストライク先行で、自分の投げたい球をしっかり投げられたことがよかったのかなと思います」

―初めての７回のマウンド。何か違いはあったか

森田「あまり変化っていうのはなかったんですけど、少し疲れも自分の中ではあったんですけど、しっかり一人一人、一球一球投げ込むことができたので、ゼロで抑えられてよかったなと思います」

―７回は走者は出したがアウトは全部三振

森田「たまたまです」

―前回登板は６回、今回は７回まで。次はどうしましょうか

森田「しっかり与えられた仕事で抑えられるように頑張りたいなと思います」

―今日は最後まで投げたい気持ちもあったのでは

森田「いや、それは。疲れてたんで、いけるとこまで頑張ろうと思いました」

―ファンは待っている

森田「しっかり完封できる日が来るように、頑張りたいと思います」

―見事な援護となる２ランホームラン。左翼スタンド中段まで飛んだ

岸田「たまたまです」

―高校日本代表で一緒だった同学年の２人でバッテリーを組んで素晴らしいピッチング

岸田「またこうやって一緒にできる不思議な感化気宇と、また一緒にできる喜びで、まだまだ始まったばかりなんで、これからもっと２人でチームに貢献できるようにやっていきたいなを思います」

―同学年で高校日本代表のメンバー、岡本和真選手 も今日、イースタンでけがから復帰して初めて守備についてヒットも出ました

岸田「本当に早く戻ってきてほしいです」

―３人でのヒーローインタビューもファンは待っている

岸田「そうなれたら本当にうれしいですし、和真が帰ってきても、自分のできることをしっかりやって頑張りたいなと思います」

―ファンにメッセージを

森田「まだまだ暑いですけど、僕たちも頑張っていくので、これからも熱い声援をよろしくお願いします」