今年の春先、番組スタッフはTikTokでアイドルの女性が目が大きく腫れた状態でステージに立つ、アレルギーを疑う動画を見つけた。その女性、JamsCollectionのるーるるに話を聞くと、なぜかライブで激しいパフォーマンスをすると目が腫れてしまうという。一体彼女に何が起こっているのか？当時のJamsCollectionメンバー全員の本人再現で突然の異変を紹介。

去年の夏、彼女たちは都内でライブを行った。ライブ前、オムそばを食べ、ステージで10曲を披露すると、るーるるは目に異変を感じた。目の周りが大きく腫れ、赤くなっていたが痛みはなかったという。

まずは市販の目薬をさして様子を見た。病院に行こうと思ったが、この時間に受け付けているところが見つからず早めに帰宅した。

念のため家族に写真を送ると、疲れが溜まったのではと返事が来た。翌朝すぐに治ったため、やはり疲れでも溜まっていたのかと思い、病院へは行かなかった。

それから1か月後、再びライブで同じ症状が。その時の実際の映像では、最後まで歌い切るもエンディングのトークの時には目が腫れた状態になっていた。必死に目を開けるが、控室に戻るとますます腫れていた。

この出来事をSNSにアップしたところ、パンなど小麦を摂取した後に運動するとアレルギー症状が出る「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」ではないかという投稿が寄せられた。確かにるーるるはライブ前にはオムそばやパンなどの小麦を摂取し、激しい運動をしていた。

そこで、ライブの日は魚の弁当を少しだけ食べて臨むことにした。しかし、またもライブ中に目が腫れてしまった。一体原因は何なのか？

今回、当番組では彼女のアレルギーを徹底的に検査。目が腫れたライブの前に食べたものは、オムそばやパンやサラダ、魚の弁当。まずは血液検査でどんなアレルギーがあるか確かめてみることに。その結果、反応が出たのはスギやシラカンバのみ。小麦・グルテンのアレルギーはなく、ライブ前に食べた卵や魚などのアレルギーも出なかった。

食べ物でないとすると原因は何か？担当した渡邉直人医師は金属アレルギー、化粧品のアレルギーなどを疑い、プリックテスト、パッチテストを提案した。

ライブで使っていた化粧品やヘアスプレー、サプリなど10項目をプリックテストで検査。ライブの時に使っていたものを皮膚に滴下して専用の針で滴下部を刺し、15〜20分後に反応が出るかを見た。

サプリや薬は細かく砕き生理食塩水で溶かして、化粧品やヘアスプレーなどは液体を直接腕につけ、皮膚の変化を確認。

待つこと20分。アレルギー反応があると痒みが出たり赤く腫れるというが、反応が出た。痒くなっているのはナンバリングしたうち7と8のヘアスプレーだという。前髪にかけているというスプレーだが、渡邉医師は「瞼のところに接して動いたりして、汗とかも関与する」と説明。

こうして、ライブでたびたび目が腫れていた原因はヘアスプレーと判明した。2本のヘアスプレーに共通する成分はエタノールやジメチルエーテル、コポリマーなど。これらの成分のどれかにアレルギー反応を起こしていたと考えられた。

この結果に本人は「ご飯が原因かと思ってライブ前にあまり食べないようにしていたけど（食べてもいいと）わかったから、めちゃ嬉しいです。いっぱい食べてライブします」と語った。

一方スプレーについては、渡邉医師から「これからつけているとどんどん重症化する可能性があるので、重篤な症状になるからやめた方がいい」とアドバイスがあった。今のものを使い続けているとどんどん重篤化していき、アナフィラキシーになる可能性もあるとのことだ。