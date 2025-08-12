館山人…㊙バナナ愛しすぎ事件vs常総人…朝から大行列スパイシー中毒グルメ
8月12日（火）に放送した「ありえへん∞世界 衝撃映像＆茨城人vs千葉人！“チバラキ”大バトル㊙生態調査」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】館山人…㊙バナナ愛しすぎ事件vs常総人…朝から大行列スパイシー中毒グルメ
▽世界の衝撃映像大連発！
▽○○人の生態調査！茨城人vs千葉人SP
・茨城県ひたちなか人…普通は「おやつ」として食べる甘いアレをご飯の「おかず」にしている事件
・水戸人…納豆の食べ方がありえへん事件
・常総人…スパイシーな中毒グルメに朝から行列を作っている事件
・1日9000個も売れる進化系メロンパン
・常総名物の団子店がすぐ隣に2軒並んでいる事件
・茨城＆千葉どちらでも愛される…進化系ソーセージパン
・千葉県館山人…甘いバナナに異常なこだわりがある事件
・65万個も売れた進化系クリームパン
・匝瑳人…漢字難しすぎる事件＆衝撃の太巻きに夢中になっている事件
・銚子人が愛するプリンのような伊達巻き寿司
・流山人が朝から殺到！見た目が衝撃すぎる「焼きそばパン」
【日本の未来を考えまSHOW】
▽成田＆村上のニッポンの未来を考えまSHOW
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【番組公式X】
@ariehen_sekai
【動画】館山人…㊙バナナ愛しすぎ事件vs常総人…朝から大行列スパイシー中毒グルメ
▽世界の衝撃映像大連発！
▽○○人の生態調査！茨城人vs千葉人SP
・茨城県ひたちなか人…普通は「おやつ」として食べる甘いアレをご飯の「おかず」にしている事件
・水戸人…納豆の食べ方がありえへん事件
・常総人…スパイシーな中毒グルメに朝から行列を作っている事件
・1日9000個も売れる進化系メロンパン
・常総名物の団子店がすぐ隣に2軒並んでいる事件
・茨城＆千葉どちらでも愛される…進化系ソーセージパン
・千葉県館山人…甘いバナナに異常なこだわりがある事件
・65万個も売れた進化系クリームパン
・匝瑳人…漢字難しすぎる事件＆衝撃の太巻きに夢中になっている事件
・銚子人が愛するプリンのような伊達巻き寿司
・流山人が朝から殺到！見た目が衝撃すぎる「焼きそばパン」
【日本の未来を考えまSHOW】
▽成田＆村上のニッポンの未来を考えまSHOW
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【番組公式X】
@ariehen_sekai