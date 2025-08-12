味しみ旨い！夏バテにもオススメの「揚げ茄子」の作りおきおかず味バリエ
とろとろ食感◎揚げ茄子の作りおき
炒めたり、焼いたり…油との相性がよいなす。時間がある時に作りたいのが、揚げなすをつけ汁に浸した揚げびたしです。とろとろ食感のなすにつけ汁の旨味が染み込んで、ご飯によく合うおかずに変身し、夏バテで食欲が落ちた際にも食べやすい一品となります。作りおきできるので一度にたくさん仕込めますよ。
甘酢、バルサミコなど味付けいろいろ
なすをさまざまな味付けで楽しめる揚げ浸しレシピを集めました。甘酢やバルサミコ酢など、つけ汁の味でなすの表情ががらりと変わります。お気に入りのつけ汁を見つけてみてください。
最近は揚げてあるなすの冷凍食品もあるので、時間がない方は活用してみるのもいいかもしれませんね。おいしくて日持ちするなすの揚げ浸しレシピ、常備菜作りに役立てましょう！（TEXT：菱路子）
「作りおきおかず」保存のルールをおさらい
保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。
冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける
清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に
取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG
お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます
作った日付を記しておく
冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる