味しみ旨い！夏バテにもオススメの「揚げ茄子」の作りおきおかず味バリエ

とろとろ食感◎揚げ茄子の作りおき

炒めたり、焼いたり…油との相性がよいなす。時間がある時に作りたいのが、揚げなすをつけ汁に浸した揚げびたしです。とろとろ食感のなすにつけ汁の旨味が染み込んで、ご飯によく合うおかずに変身し、夏バテで食欲が落ちた際にも食べやすい一品となります。作りおきできるので一度にたくさん仕込めますよ。

甘酢、バルサミコなど味付けいろいろ

なすをさまざまな味付けで楽しめる揚げ浸しレシピを集めました。甘酢やバルサミコ酢など、つけ汁の味でなすの表情ががらりと変わります。お気に入りのつけ汁を見つけてみてください。

南蛮漬け

甘酢漬け

ネギソース

バルサミコ





最近は揚げてあるなすの冷凍食品もあるので、時間がない方は活用してみるのもいいかもしれませんね。おいしくて日持ちするなすの揚げ浸しレシピ、常備菜作りに役立てましょう！（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

