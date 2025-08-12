ドル売りに反応、米ＣＰＩ前年比＋２．７％と予想下回る ドル円一時１４７円台後半＝ＮＹ為替



７月米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年比＋２．７％と市場予想＋２．８％を下回った。この結果に反応して米債利回り低下とともにドルが急落している。ドル円は148.50付近から147.87レベルまで急落。ユーロっドルは1.1605付近から1.1649レベルまで急伸した。米１０年債利回りは４．２９％付近から一時４．２４％割れまで低下。



ただ、コア前年比は＋３．１％と市場予想＋３．０％を上回った。前月比は＋０．２％、コア前月比は＋０．３％と予想と一致した。ドル安の動きは足元で一服。



USD/JPY 148.20 EUR/USD 1.1633 米10年債利回り 4.275％

外部サイト