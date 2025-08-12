この記事は2025年3月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。

いつでも気持ちよく、清潔にしておきたい家の中。しかし、仕事や趣味、育児やらで気づかないうちに予定がいっぱいになってしまい、家の掃除は後回しなんてことありませんか？

そんな忙しい現代を生きる老若男女の必需品になりつつあるのが、ロボット掃除機です。その便利さをまだ知らない人は損しているかもしれません！

今回紹介するのは、Xiaomi（シャオミ）の吸引と水拭き対応2 in 1ロボット掃除機「E10」。床の状況に合わせて、「吸引」「水拭き」「吸引+水拭き」の3つのモードに切り替えられる機能性抜群のアイテムです。

1万円台と価格を抑えつつも高品質なパーツを搭載

「E10」は、手の届きやすい1万円台を実現。低価格のエントリーモデルと侮るなかれ。高性能のパーツを搭載した、清掃力と手入れのしやすさを兼ね備えた頼りになるロボット掃除機なんです。

バッテリー容量は2600mAhで、フル充電時の駆動時間は110分間（標準モード時）。最大4000Paとパワフルな吸引力も魅力。4種類の吸引レベルで、地面に落ちているコーヒー粉や紙片、髪の毛、赤ちゃんの食べこぼしもまとめてお掃除できるのも◎。

V字型ゴム製のメインブラシはしなやかさがあり、床を傷つないから安心。床にフィットし、吸引とともにゴミを吸い上げます。耐摩耗性に優れ、洗浄可能で繰り返しの使用もOK！

ナイロン毛の柔軟性があるサイドブラシは、回転して部屋の隅にあるゴミを集めるだけでなく、吸引をアシストしながら細かいホコリをかき込みます。

ダストボックスには高性能なフィルターを採用。粉塵の飛び散りを防ぎ、濾過してキレイな空気を放出します。

水拭きも可能。3つの水量レベル対応のスマートウォータータンクを装備

フローリングやタイルのベタつきを落とす水拭き掃除にも対応。掃除の中でも特に面倒な床の雑巾がけとも、これでおさらばです！

スマートウォータータンクから水が均等に出るため、床を水浸しにしません。

適度な水分量を保ち、床の材質に合わせて3種類の水分設定が選べるのも嬉しいポイント。足裏から清潔感を感じることができますよ！

ウォータータンクは取り外しやすい設計になっており、お手入れも簡単。カビの繁殖や、イヤなニオイを未然に防止できちゃいます。

スリムボディで手が届かない場所もきちんとお掃除

本体サイズは直径32.5cm×高さ8cmとコンパクトさも特長。ベットや家具の下など手が届きにくい場所もスイスイお掃除。ジグザグに走行することで、掃除の効率もグッとアップ！

複数の内蔵センサーにより各部屋のレイアウトを把握し、衝突や落下を自動で回避。段差を検知すると停止したり、障害物を乗り越える機能も備えています。

「Mi Home」アプリを使えば、進行状況をチェックしたり、仕事場や外出先から「E10」を操作して、帰宅前に掃除を完了させることも可能。

掃除が完了したら本体は自動的に充電ドックへ帰還するので、バッテリー切れの心配もありません。立ち入り禁止ゾーンも選択できるから、小さなお子さんやペットがいるご家庭にもおすすめです。

音声通知機能を搭載し、音声で掃除の進行状況をリアルタイムに通知。「Amazon Alexa（アレクサ）」や「Google アシスタント」にも対応しており、音声で掃除開始や一時停止が操作できるなど、初めての1台にぴったりの優れモノですよ！

