Image: Microsoft/ Screenshot: Gizmodo US

#すべてのゲームを手のひらに。

ゲーマーがいまかいまかとフライングしそうな勢いで見守っているゲーム機、Asus ROG Xbox Ally、Asus ROG Xbox Ally X。Xbox史上初となるポータブル・ハンドヘルドゲーム機です。すでにスペックも明らかになっており、あとは価格と発売日の発表を待つのみ！

ここにきて、思っていたより発売が早そうよ？という声が聞こえてきました。

10月16日発売説

発売日について報じたのはフランスのテックメディアDealabs。いわく、10月16日に発売あるぞと…。

8月20日から24日までドイツで開催されるgamescom 2025にて、ROG Xbox Ally Xの体験デモを行なうMicrosoft。これに合わせて、予約を8月20日からスタートするのでは？と期待が高まっています。

Dealabsはここにさらに上乗せし、10月16日に発売する可能性があると報じています。また、発売価格も報じており、ROG Xbox Allyが599ユーロ。高位機種となるROG Xbox Ally Xが899ユーロ。日本円でざっくり、10万円と15万円です…。

Dealabsの情報はあくまでもヨーロッパ市場の話。日本では発売日や価格帯が異なる可能性は大いにあります。

今年後半はゲーム機続々登場？

Windows 11搭載のポータブルゲーム機として、MSIがClaw A8を年内発売で進行中。また、LenovoにもLenovo Legion Go 2のリーク情報がでています。どちらもまだ発売時期が明らかになっていませんが、これはMicrosoftの出方待ちなのかも…。

ちなみに、発売済みのAsus ROG Allyの最大かつ唯一の弱点はOSがWindows 11なことという辛辣な意見があります。が、だとすれば、WindowsをベースにXbox OSを軸とするだろうAsus ROG Xbox Ally/ Ally Xは百点満点最強端末ということになります。

もしくは…、SteamOS。Lenovoで噂されるWindows 11版Lenovo Legion Go 2発売後、しばらくしてリリースされるだろうSteamOS版が実は本命と考えている人も少なくないはず。

秋から冬、ゲーム市場はさらに盛り上がりそうですね（その頃には、Switch 2が手元にあるといいな…）。