◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

かつて高校日本代表のチームメートとしてバッテリーを組んだ巨人の同学年コンビがチームを白星へと導いた。

プロ初先発初勝利から中5日での登板となった2年目左腕・森田駿哉投手（28）は初回の1死満塁をしのいで7回2安打無失点好投で自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）。

森田とバッテリーを組んだ同学年の岸田行倫捕手（28）は3回に5号2ランを放つと、好リードで森田、ケラー、船迫の3投手を完封リレーへとけん引した。

バッテリーで仲良く並んでのお立ち台。「まず、今日勝てたことが良かったかなと思います」と冷静な声で発した森田は二塁打、犠打、死球、四球でいきなり1死満塁のピンチを招くも無失点で切り抜けた初回について「なかなかストライクが入んなかったんですけども、きっしゃんを信じて投げた結果、ゲッツー取れたんで良かったかなと思います」と岸田に感謝した。

岸田はこれに「初回ピンチ招いたんですけど、ここなんとか切り抜けたら2回以降乗っていけると思ってたんで」とし、「さっき森田しゃべってたんですけど、こういう感じであんま元気がないんで、僕が“来い、来い！”と。はい。強気でいきました」とひょうひょうとして、つかみどころのなさそうな森田を軽くいじりながら仲の良さをにじませた。

初回のピンチを切り抜けた森田は岸田の予想通り、2回から6回まで無安打投球。結局7回で97球を投げ、2安打しか打たれなかった。「（2回以降は）ストライク先行して、自分の投げたい球をしっかりと投げれたことが良かったのかなと思います」と自己分析。

初めて突入した7回の投球については「少し疲れも自分のなかであったんですけど、しっかりと1人1人、1球1球、投げ込むことができたので、ゼロで抑えられて良かったなと思います」と振り返った。

ラストイニングとなった7回に取った3つのアウトは全て三振。「たまたまです」とはにかんだ森田は、前回が6回無失点、今回が7回無失点ときて次回は？とインタビュアーにあおられても「しっかりと与えられた仕事でゼロで抑えられるように頑張りたいなと思います」と冷静そのもの。

なおもインタビュアーから、正直最後まで投げたい気持ちがあったのでは？とあおられても「いや、そんな。疲れてたんで、はい」とサラリと笑いも取り、「いけるところまで頑張ろうと思いました」とかわした。

それでもインタビュアーは、ファンは楽しみに待っているとさらに大あおり。これにも森田は「しっかりと、はい。完封できる日が来るように頑張りたいと思います」と最後まで乗せられず、微笑みながら冷静だった。

そして、左翼スタンド中段に飛んだ一発について聞かれた岸田は「たまたまです！」と森田よりは元気な声ながら仲良く同じコメント。

「またこうやって一緒にできるっていう不思議な感覚と、また一緒にできるという喜びで。まだまだ始まったばっかなんで。これからももっと2人でチームに貢献できるようにやっていきたいなと思います」と旧友とのバッテリー再結成に喜びをにじませた。

2人と同学年で、もちろん高校日本代表でもチームメートだった主砲・岡本和真内野手（29）は左肘じん帯損傷という重傷を乗り越えて実戦復帰し、2軍戦で調整中。

「本当に早く戻ってきてほしいです」と笑顔を見せた岸田は、3人でお立ち台に並ぶ未来についてあおられると「そうなれたら本当にうれしいですし、和真が帰ってきても、3人とは言わず、自分のできることをしっかりやって頑張りたいなと思います」と森田同様、最後まで捕手らしく冷静にコメントしていた。