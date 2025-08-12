楽しい『くまのプーさん』デザイン！やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」
やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。
お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられるのが特徴。
今回は、『くまのプーさん』デザインの「ジグソーパズル コパン」を紹介していきます☆
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『くまのプーさん』
価格：各660円（税込）
内容：パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ
完成サイズ：5.9×8.6cm
販売場所：全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など
販売ページはこちら
心温まる表情とポップなデザインが魅力の、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」シリーズのジグソーパズルが登場。
背景いっぱいに広がるキャラクターの姿と、やさしい配色が印象的なアイテムです。
「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズル。
完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きして楽しむこともできます☆
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『くまのプーさん』プーさん
中央に描かれたのは、ハチミツの壺を見て幸せそうにほほえむ「くまのプーさん」
背景には、さまざまな表情の「プーさん」がぎっしりと並び、まさに“プーづくし”なデザインが楽しめます。
「Happy as can bee」の文字がそっと添えられ、まったりとした時間を感じさせてくれる一枚です。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『くまのプーさん』ピグレット
「ピグレット」が大きく描かれたデザイン。
いろんな表情の「ピグレット」が背景いっぱいに並び、ピンク系のトーンでまとめられた、ファン心をくすぐる一枚です。
中央の「ピグレット」は、ちょっぴり困ったような表情で「oh…dear（まあ、大変）」とつぶやいているよう。
飾ってもかわいい、癒やしのジグソーパズルです。
組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる手のひらサイズのジグソーパズル。
やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆
販売ページはこちら
続きを見る
©︎ Disney
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A, Milne and E.H.Shepard.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 楽しい『くまのプーさん』デザイン！やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」 appeared first on Dtimes.