やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。

お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられるのが特徴。

今回は、『くまのプーさん』デザインの「ジグソーパズル コパン」を紹介していきます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『くまのプーさん』

価格：各660円（税込）

内容：パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ

完成サイズ：5.9×8.6cm

販売場所：全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

心温まる表情とポップなデザインが魅力の、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」シリーズのジグソーパズルが登場。

背景いっぱいに広がるキャラクターの姿と、やさしい配色が印象的なアイテムです。

「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズル。

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きして楽しむこともできます☆

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『くまのプーさん』プーさん

中央に描かれたのは、ハチミツの壺を見て幸せそうにほほえむ「くまのプーさん」

背景には、さまざまな表情の「プーさん」がぎっしりと並び、まさに“プーづくし”なデザインが楽しめます。

「Happy as can bee」の文字がそっと添えられ、まったりとした時間を感じさせてくれる一枚です。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」『くまのプーさん』ピグレット

「ピグレット」が大きく描かれたデザイン。

いろんな表情の「ピグレット」が背景いっぱいに並び、ピンク系のトーンでまとめられた、ファン心をくすぐる一枚です。

中央の「ピグレット」は、ちょっぴり困ったような表情で「oh…dear（まあ、大変）」とつぶやいているよう。

飾ってもかわいい、癒やしのジグソーパズルです。

組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる手のひらサイズのジグソーパズル。

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆

