【新華社武漢8月12日】中国湖北省武漢市でこのほど、スターバックス初のキンモクセイをテーマにした店舗がオープンした。店内中央には無形文化遺産の切り絵「彫花剪紙（ちょうかせんし）」で作られた大きなキンモクセイの木がそびえている。

新しく発売された3種類のモクセイ風味のドリンクを味わおうと、多くの消費者が店舗に足を運んでいる。ドリンクの原材料となるモクセイは、「中国モクセイの里」と呼ばれる湖北省咸寧（かんねい）市産のものを使用している。同市には既にモクセイ産業チェーン関連企業400社以上が育ち、年間の総合生産額は20億元（1元＝約21円）を超えている。新製品の咸寧産キンモクセイを使ったドリンクは、全国7千以上の店舗で販売される。

新フレーバーの他に大きな注目を集めているのは、店内に展示された彫花剪紙作品「金桂大賞（キンモクセイを楽しむ）」。作者で湖北省鄂州（がくしゅう）市に住む彫花剪紙の省級代表的伝承者、曹小琴（そう・しょうきん）さんは、子どもの頃にモクセイの花を収穫した懐かしい思い出を作品に込めたと紹介。切り絵を通じて故郷で毎年咲き誇るキンモクセイを表現したいと語った。

スターバックスは、北京、上海、広州、杭州、南京、蘇州、成都などの都市の8店舗で「金桂大賞」の共同企画を実施し、より多くの人々に注目のドリンクを味わってもらうとともに、無形文化遺産の魅力を身近に感じてもらえるようにしている。（記者/潘志偉）