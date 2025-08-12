元サッカー女子日本代表の大竹七未さん（51）と元U−21日本代表の大竹夕魅さん（51）が12日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜夜8・00）に出演。双子のサッカー選手あるあるについて語った。

双子・三つ子の運動能力の差についての話題になり、徒競走は「2人とも速くて」と姉・七未さん。サッカーの試合では相手チームが「凄い運動量」「どこにでもいる」と2人の同時出場に戸惑うこともあったという。

また、「FWとDFで1対1の練習をするときに、常に動きが同じだから、永遠に抜けない」と語ると、「うそやろ」とさんまから突っ込まれた。

クイズ集団「QuizKnock」の双子・東問、東言の問からは「双子でサッカーやってると、『スカイラブ・ハリケーン』とかやらされません?」と話を振られ、人気サッカー漫画「キャプテン翼」の双子の立花兄弟の「ツインシュート」などについても聞かれた。

すると、「やったよね」と七未さん。七未さんが右利き、夕魅さんが左利きだったため、一つのボールを同時に蹴る「ツインシュート」を再現できたという。しかし、「だいたい足蹴られてたよね」と夕魅さんが打ち明けると、スタジオは爆笑に包まれた。