村山や置賜では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１２日夜遅くにかけて、大雨となる所があるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の山形の天気

［気象概況］

前線が、華中から対馬海峡を通って東北南部にのびており、前線上の北陸付近には低気圧があって東へ進んでいます。前線は次第に南下する見込みですが、低気圧や前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定となっています。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が予想以上に強く流れ込んだ場合は、村山や置賜では警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。村山や置賜では、１２日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では１２日夜のはじめ頃にかけて落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより