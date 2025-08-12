『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xにて、阿部亮平（Snow Man）のオフショットが公開された。

【画像】阿部亮平の“待機中”＆収録中の様子／優勝レースで5連覇を果たしチャンピオンベルトを巻いた阿部亮平

8月12日の放送は『今夜はナゾトレ三大絶景世界遺産SP』。高野山や白川郷、軍艦島など、これまでに出題されたクイズの中でも特に覚えておきたい重要問題を阿部、宇治原史規（ロザン）、ふくらPが雑学を交えながら振り返り。3人で流行中の「しかのこゲーム」にも挑戦した。

■スーツ姿で爽やかにピースする“待ち時間”の阿部亮平

オフショットは「ふくらさんの撮影が終わるのを待つ阿部さんです」というコメントとともに公開。

スーツ姿で椅子に座った阿部がこちらに微笑みかけてピース。奥には撮影中のふくらPの姿も写っている。

また収録中の様子も公開。（左から）ふくらP、阿部、宇治原の順で椅子に座っており、宇治原の発言にリアクションするように、阿部は白い歯を見せたり、大きな口を開けたりして無邪気に笑っている。

SNSでは「はぁ、かわいい」「阿部ちゃんいい笑顔」「楽しそう」「疲れた身体にあべちゃんの微笑みが沁みる」「ひたすらかわいい」「照れちゃう」「愛おしすぎる」といった声が寄せられている。

■同番組の優勝レースで5連覇を果たした阿部亮平

Snow Man

