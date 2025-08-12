日経225先物：12日22時＝440円高、4万3080円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比440円高の4万3080円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては361.83円高。出来高は7538枚となっている。
TOPIX先物期近は3081.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43080 +440 7538
日経225mini 43080 +440 93294
TOPIX先物 3081.5 +18 6226
JPX日経400先物 27770 +175 392
グロース指数先物 778 +3 211
東証REIT指数先物 売買不成立
