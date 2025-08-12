　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比440円高の4万3080円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては361.83円高。出来高は7538枚となっている。

　TOPIX先物期近は3081.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43080　　　　　+440　　　　7538
日経225mini 　　　　　　 43080　　　　　+440　　　 93294
TOPIX先物 　　　　　　　3081.5　　　　　 +18　　　　6226
JPX日経400先物　　　　　 27770　　　　　+175　　　　 392
グロース指数先物　　　　　 778　　　　　　+3　　　　 211
東証REIT指数先物　　売買不成立

