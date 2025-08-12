¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÅìÊý²M8.8µðÂçÃÏ¿Ì¡¡Ìó1.5£í¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ò¸¡½Ð¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëµðÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡× ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ
Àè·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÅìÊý²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÆîÉô¤Ç¤ª¤è¤½1.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢ÄêÎã¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±ÒÀ±¡Ö¤À¤¤¤Á2¹æ¡×¤Î²òÀÏ¤Ç¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂ¦¤Ë¤ª¤è¤½1.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÁêÅöÂç¤¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Àè·î20Æü¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿10Æü¸å¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÅÄ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Öº£¸å¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£8.8¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¿ô¤«·î¤ä1Ç¯¤Î´Ö¤ËºÆ¤ÓÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
