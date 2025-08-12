【ワークマンのバッグ】が優秀！「急な雨にも対応」「500mlペットボトルも入る」だって！

「出先で急に雨が降ってきてバッグが水浸しに……」。そんな経験がある人には、【ワークマン】でゲットできる撥水機能付きのバッグをチェックしてみて。水を弾く素材で急な雨に対応できるのはもちろん、しっかりと収納力も備わっています。実用性だけではなくスタイリッシュなデザインも魅力で、一度使うと手放せなくなりそう。

通勤からプライベートまで幅広く使える！ 2WAYバッグ

【ワークマン】「ジョイントトートバッグエキスパートエディション」\1,900（税込）

手持ちと肩掛けの2WAYで使える便利なバッグ。公式サイトには「テフロン加工を施した撥水性で急な雨にも対応」とあり、出先で急に雨が降ってきたときも安心です。パソコンが収納できる大きめのサイズで、夏のアウトドアはもちろん通勤用にもぴったり。デイリーカジュアルに馴染みやすい、シンプルなデザインとカラーも魅力的です。

大人が使いやすいスマートなデザイン

【ワークマン】「コーデュラ(R)エコミニバッグ」\1,280（税込）

装飾を最小限に抑え、シンプルさを追求してデザインされたミニバッグ。公式サイトによると「500mlペットボトル等もすっきり入る」とのことで、見た目以上に収納力があるようです。底マチ付きの横型シルエットで、お弁当など縦にしたくないものを安定して持ち歩けそう。こちらも撥水機能が付いているため、急な雨の日も安心◎

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M