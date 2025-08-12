女優橋本環奈（26）が12日、都内で映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（9月5日公開、羽住英一郎監督）ジャパンプレミアに出席した。

Z世代を中心に人気を集めるホラー映画の最新作。明日香（橋本）を守ることができなかった高広（眞栄田郷敦）が、新たなカラダ探し参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”と対峙（たいじ）する。

続編が決まり「1を撮っていた時は続編を想像していなかった。終わり方が意味深で、まだカラダ探せると思っていました」と喜び、「皆さんのおかげで続編を作れたので、期待に応えいたいです」と意気込んだ。

同作には本田真凜（23）鈴木福（21）櫻井海音（24）安斉星来（21）吉田剛明（17）など若手キャスト陣が多数参加。「10代の時から年齢が上の方と共演する機会が多かったので、私も年上の立ち位置になって、どう振る舞おう…みたいな感じでした。さっきもYouTube企画でちょっとした譲り合いが起こっていたので、もっと話せばよかった」と明かした。

前回は「カラダ探し」に参加した役柄だったが、今回は若手キャスト陣らに探される側。「1の時は血のりとかいろんな死に方とか、本当に大変だった。見ている分にはいいけど、1で深く関わっていたので、頑張れ！ と思いながら見ていました」と語った。