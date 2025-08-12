辻希美 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　第5子を出産したタレント・辻希美（38）が12日、自身のインスタグラムを更新し「無事退院しました」と報告した。

【写真】第5子出産の辻希美、退院を報告　天使のようなbabyフォト

　辻の夫・杉浦太陽（44）が9日に「ご報告　2025年8月8日　2405グラムの第五子が誕生しました　母子ともに健康です」と発表。辻はその後「2025年8月8日に無事第5子を出産しました　母子共に健康です　18年ぶりの小さな小さな女の子です」と報告。「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」とファミリー集合ショットを公開していた。

　退院となり、辻は「今回の出産は本当に最高に幸せなお産で」「本当に出産前から退院までお世話になりました」と感謝。「最後にbabyフォトの撮影もして下さり」と、純白の赤ちゃん写真も紹介。

　そして「今日から杉浦家家族7人生活がスタートです」と、杉浦、第5子との3ショットを添えた。

　杉浦もインスタグラムを通じて「ベビちゃん我が家へようこそ　これから7人家族生活スタートだ」とつづった。