第5子出産の辻希美、無事退院を報告「杉浦家家族7人生活がスタート」 純白babyフォト公開
第5子を出産したタレント・辻希美（38）が12日、自身のインスタグラムを更新し「無事退院しました」と報告した。
【写真】第5子出産の辻希美、退院を報告 天使のようなbabyフォト
辻の夫・杉浦太陽（44）が9日に「ご報告 2025年8月8日 2405グラムの第五子が誕生しました 母子ともに健康です」と発表。辻はその後「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です 18年ぶりの小さな小さな女の子です」と報告。「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」とファミリー集合ショットを公開していた。
退院となり、辻は「今回の出産は本当に最高に幸せなお産で」「本当に出産前から退院までお世話になりました」と感謝。「最後にbabyフォトの撮影もして下さり」と、純白の赤ちゃん写真も紹介。
そして「今日から杉浦家家族7人生活がスタートです」と、杉浦、第5子との3ショットを添えた。
杉浦もインスタグラムを通じて「ベビちゃん我が家へようこそ これから7人家族生活スタートだ」とつづった。
