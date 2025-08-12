こういうの探してたーーッ！！【シャトレーゼ】ちょっと食べたい時にぴったり◎「個包装おやつ」

リーズナブルな価格の本格スイーツが人気の【シャトレーゼ】には、満足度高めの「個包装おやつ」も豊富にラインナップ。ちょっとだけ食べたい……というお菓子欲を満たしてくれそうな商品をピックアップしました。

香りも魅力！「すこやかの樹 宇治抹茶」

シャトレーゼの定番お菓子・バウムクーヘンから、「宇治抹茶」が登場。個包装のパッケージも抹茶と同じグリーンで、食べる前から気分が上がりそうです。@mame48goさんによると、袋を開けると「抹茶の風味」が広がり後味にも抹茶を感じられるのだとか。「生地がしっかり」しているそうなので、食べ応えのあるバウムクーヘンが好きな人は試してみて。値段は\151（税込）です。

手土産にぴったり！「ダックワーズ 宇治抹茶」

ふわっ・しゅわっ・もちっとさまざまな食感が特徴のダックワーズは、手土産にもぴったりのお菓子。いつもと違った味わいを選ぶなら、こちらの「宇治抹茶」がおすすめです。公式サイトによると「外はさっくり、中はふんわり」と焼き上げたダックワーズ生地に「風味豊かな抹茶バタークリーム」をサンドしているそう。生地もクリームも抹茶づくし。@mame48goさんによると「アイスティーに相性よかった」のだとか。値段は\151（税込）です。

これハマりそう！「ソルトチョコレートクランチ ライスクラッカー」

@mame48goさんが「ザクザクした食感が楽しい」と絶賛するのがこちらの「ソルトチョコレートクランチ ライスクラッカー」。おかきと玄米パフをチョコレートでコーティングした和と洋のミックスお菓子です。おかきの食感がアクセントになっていて「ほんのり感じる塩味のアクセントもよき」とのこと。ミルク・スイートがそれぞれ5個ずつ、計10個入りで\432（税込）と手頃な価格で手土産にもおすすめです。

夏はこれっ！「デザートショコラボール」

@mame48goさんがイチオシの「デザートショコラボール」。1口サイズのアイスがチョコレートでコーティングされています。個包装になっているため、カップやバーだとついつい食べすぎてしまうという人も安心。値段は20個入りで\399（税込）。バニラのほか、ノワールショコラ、季節限定の宇治抹茶ミルク、チョコミントも販売されています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A