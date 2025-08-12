橋本環奈、眞栄田郷敦の「友達めっちゃ少ない」告白をフォロー「数じゃないから」
女優の橋本環奈が12日、都内で開催された映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』ジャパンプレミアに、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督と共に出席。眞栄田の発言をフォローする場面があった。
【写真】デコルテあらわの黒ドレス姿が美しい本田真凜
本作は、興行収入11.8億円、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。“赤い人”から逃げながら、バラバラになった体のパーツを探し出し、すべて見つけるまでは同じ日を繰り返すという恐怖のループ「カラダ探し」に巻き込まれた人たちの戦いを描く。
主人公・明日香役の橋本は、前作の撮影時には「続編があるというのは想像していなかった」とした上で、「終わり方が意味深で、『続編ありそうだな』『まだまだカラダ探せそうだな』という終わり方だった」と前作ラストに言及。「（前作を）いろんな方に観ていただいてすごくありがたいなと思いましたし、その皆様のお陰で今回、続編を作ることができたので、期待に応えたいなという風に思いながら撮影していました」と続けた。
また、本作が映画初出演となる本田は「個人的に橋本環奈さんが好きで、写真集も買っているんですけど、本当に人見知りで、目も合わせられなくて」と告白。「環奈さんが後ろを向いている時に、『耳の形まできれいだな』とか思いながら、今日ジロジロ見ちゃいました」と打ち明けると、橋本は「どうしよう、耳の形見られてたんですね、恥ずかしい！」と恥じらった。
タイトルに絡め、「自分が探しているもの」について語る場面では、眞栄田が「友達」と回答。「募集中です。友達いますか？ 皆さん。いないでしょ、正直」と投げかけつつ、「友達めっちゃ少なくて、本当に。切ない」とつぶやくと、橋本は「数じゃないからね」と素早くフォローしていた。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より公開。
【写真】デコルテあらわの黒ドレス姿が美しい本田真凜
本作は、興行収入11.8億円、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。“赤い人”から逃げながら、バラバラになった体のパーツを探し出し、すべて見つけるまでは同じ日を繰り返すという恐怖のループ「カラダ探し」に巻き込まれた人たちの戦いを描く。
また、本作が映画初出演となる本田は「個人的に橋本環奈さんが好きで、写真集も買っているんですけど、本当に人見知りで、目も合わせられなくて」と告白。「環奈さんが後ろを向いている時に、『耳の形まできれいだな』とか思いながら、今日ジロジロ見ちゃいました」と打ち明けると、橋本は「どうしよう、耳の形見られてたんですね、恥ずかしい！」と恥じらった。
タイトルに絡め、「自分が探しているもの」について語る場面では、眞栄田が「友達」と回答。「募集中です。友達いますか？ 皆さん。いないでしょ、正直」と投げかけつつ、「友達めっちゃ少なくて、本当に。切ない」とつぶやくと、橋本は「数じゃないからね」と素早くフォローしていた。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より公開。