8月11日までに、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんがアメーバオフィシャルブログを更新。7歳の娘・さくらちゃんとの“女子2人旅”の途中で尾形がサプライズ登場したことや、家族で初めて音楽フェスに参戦したことを報告し、反響を呼んでいる。

【写真】尾形と7歳娘の“感動の再会”SHOTも公開

8日、あいさんは、「大ビッグサプライズです！！！！！」と題してブログを更新。「女子2人旅の予定で来ましたが 実は パパが福井でお仕事で 間に合えば、、って話だったから、さくちゃんには、 パパ、今日来れないから ママと2人ね！って言ってあった」と、娘には内緒のサプライズだったことを明かした。

その上で、「パパ、間に合って、 福井から来てくれました。 はるばる茨城まで！！！」と、夫の尾形が無事合流できたことを報告。「さくちゃん パパが来て 大喜び」「良かったねぇ」と喜びを綴ると、尾形と娘がぎゅっと抱きしめる感動の再会ショットを公開した。

さらに翌9日は、「親子で初フェスへ！！」と題してブログを更新すると、家族3人で茨城県ひたちなか市・国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス『LuckyFes’25』に参加したことを報告。

紫を基調にしたコーディネートに髪飾りやフェイスシールなどを加えた“フェス仕様”で、推しの“しなこちゃん”に会えることへの嬉しさで全開の笑顔を見せる娘の姿や、フェス会場では尾形が娘を肩車しながらステージを楽しむ姿と共に、「いえーーーい！！」と大興奮な様子で、ブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「尾形パパの愛溢れてる〜」「パパ相変わらずステキ」「愛情の塊」「なんていい方」「パパも大好きなさくちゃんのために頑張ったんだねー」といった声が寄せられている。