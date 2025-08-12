8月11日、後藤真希がInstagramを更新した。

後藤は、自身のInstagramアカウントにて、同日に日本テレビ系列で放送された音楽の特別番組『昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲』に出演したとして、「ありがとうございました！」「LOVEマシーンとても楽しかったです」とコメント。

そして、「みんなかわいい」と綴ると、番組でコラボ歌唱した“令和のZ世代アイコン”として話題のFRUITS ZIPPERの真中まな、CUTIE STREETの真鍋凪咲、SWEET STEADYの山内咲奈・白石まゆみとの集合SHOTや、白い衣装姿のソロSHOTなどを掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎです」「すごいコラボ」「存在感ハンパないです」「顔が小さい！」「女神すぎ」などの反響が寄せられている。

1999年にモーニング娘。3期メンバーとしてデビューして人気を博し、2001年には『愛のバカやろう』でソロデビューも果たした後藤。今後は新アルバム「COLLECTION」を引っ提げた『後藤真希 ふぁんみ！！ 2025 / LIVE 2025 〜The☆Collection〜』の開催が発表されており、4都市8公演を実施予定とのことだ。

画像出典：後藤真希オフィシャルInstagramより