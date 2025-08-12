◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・川浦龍生（判定）同級１０位・白石聖●（１２日、東京・後楽園ホール）

８日に１２回戦から１０回戦への変更が発表されたＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチで、王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝が３―０（９７―９３、９８―９２×２）の判定で同級１０位・白石聖（じょう、２８）＝志成＝を下して２度目の防衛に成功した。

敗れた白石は、試合後の控室で脱水症状を訴えて救急搬送された。所属ジム関係者は「意識はしっかりしているが、脱水症状を起こしているようだ。指先が冷たくて、熱中症のような症状だと思う」と話した。

白石は試合後、控室から自力で歩いて医務室まで行き、救急隊が到着すると椅子型ストレッチャーに座って救急車に運ばれた。搬送時も、意識ははっきりしていた。

２日に後楽園ホールで行われた興行に出場した２選手が硬膜下血腫のため死去。２件のリング禍を受け、ＪＢＣは８日、今回のタイトルマッチについて「当初１２回戦の予定でしたが、プロモーター、両陣営、放送局のご理解、ご協力の下１０回戦で行うこととなりました」と発表。１１日までに、今後すべての国内開催のＷＢＯアジアパシフィック王座戦、国内外の東洋太平洋王座戦が１０回戦で開催されることも決まった。過去に興行の合計ラウンド数の都合でＷＢＯアジアパシフィック王座戦が１０回戦で行われた例はあるが、今回の制度改正後は初めて行われる１０回戦の同王座戦だった。

白石は、２３年７月に当時のＷＢＯアジアパシフィック王者・中川健太（三迫）に挑戦したが０―３の判定負け。タイトル再挑戦だった。

戦績は川浦が１４勝（９ＫＯ）２敗、白石が１２勝（６ＫＯ）２敗１分け。