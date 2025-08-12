Aoooが、3カ月連続リリース第2弾となる新曲「Geeek」を8月20日に配信リリースする。

（関連：乃木坂46、Ado、SEKAI NO OWARI、マカロニえんぴつ、FANTASTICS、Aooo……注目新譜6作をレビュー）

同楽曲は、石野理子（Vo）が作詞、やまもとひかる（Ba）が作曲を手掛けた楽曲で、孤独を“自由”として抱きしめる、クールに熱を放つロックサウンドに仕上がっている。

配信リリースに先駆けて、8月14日に石野とやまもとが生出演するラジオ番組『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』（FM802）の22時台にて、同楽曲のフル尺音源が初公開されることも決定。また、Apple MusiCのPre-Add、SpotifyのPre-Saveもスタートしている。

なおAoooは、7月16日に配信リリースされた「Yankeee」を皮切りに、新曲を3カ月連続配信リリースすることを発表。9月には第3弾の新曲配信リリースを予定している。さらに、9月より全国7都市を回るライブツアー『Aooo Live Tour "BAKUBAKU"』の開催も決定しており、チケットは一般発売開始からわずか3分で完売した。

（文=リアルサウンド編集部）