本田真凜、橋本環奈への愛告白 “体のパーツ”を絶賛「ジロジロ見ちゃいました」【カラダ探し THE LAST NIGHT】
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の橋本環奈とプロフィギュアスケーターの本田真凜が8月12日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』ジャパンプレミアに、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、吉田剛明、羽住英一郎監督とともに出席。本田が橋本への愛を語る場面があった。
【写真】本田真凜、美デコルテ際立つ衣装姿
2022年に公開された実写映画『カラダ探し』の最新作となる本作は、前作を圧倒的な恐怖とスケールと凌駕する、刺激的ループ型ホラー。
本作で映画デビューを果たした本田は、「個人的に橋本環奈さんがすごく好きで、写真集も買ってるんですけど、本当に人見知りで、目も合わせられなくて」と、主演の橋本への愛を告白。「環奈さんが後ろを向いている時に、耳の形まで綺麗だな、とか思いながら今日、ジロジロ見ちゃいました」とはにかむと、橋本は「全然知らなくて。どうしよう、耳の形見られてたんですね。恥ずかしい！」と赤面し、「私、メイクさんに『めちゃくちゃ肌白くて可愛いね』って話していたんですよ。真凜ちゃんのことを」と伝えていた。
また、鈴木は「妹がカラダ探しの原作からファンで、最初の映画化決定の時にすごい喜んでいて」と明かし、「こんなに妹が本であったり映画作品にハマって『すごい好きなんだ』と話をするのは珍しくて、僕の中でもすごく『カラダ探し』は印象に残っていたんです。“2”（本作）に出られるということで、“妹孝行”じゃないですけど、できたなと嬉しかったです」とコメント。すると本田が「私も妹の話になるんですが、前作を妹と観に行っていて」と続き、「妹の幼馴染が福くんなんです」と語ると、鈴木が「そうですね、望結ちゃん」と応じた。
本田は「子役時代に同じ事務所でレッスンに行っていたのを、私はついて行って観に行っていたんです。だからその時代が（鈴木との）はじめましてだった」と回顧。「その福くんと同級生で、恋人いくかいかないかみたいな役をする時が来るとは思っていなかったので、本当に全てがびっくり（笑）」と笑っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田真凜、橋本環奈への愛語る「耳の形まで綺麗だな」
◆本田真凜、鈴木福との共演に感慨「全てがびっくり」
