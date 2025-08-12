【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が１２日発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は、前年同月比２・７％だった。

伸びは前月から横ばいとなり、市場予想（２・８％）を下回った。ただ、食品とエネルギーを除いた指数は市場予想を上回り、トランプ関税が米国内の物価に徐々に影響を与えているとみられる。

米国で生活必需品のガソリンは９・５％下落し、１４か月連続でマイナスとなった。食品の伸びは２・９％と３か月ぶりに縮小した。

変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数は３・１％と２か月連続で伸びが拡大した。中でも関税の影響を受けやすいモノの価格は前年同月比で３・１％上昇しており、輸入品に対する関税の引き上げ分が消費者向けの販売価格に転嫁され始めている可能性がある。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は７月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、トランプ関税が物価や景気に与える影響を慎重に見極めるため、政策金利を５会合連続で据え置くことを決めた。トランプ政権による「相互関税」の新たな税率が７日、日本を含む約７０か国・地域へ適用され、インフレ（物価上昇）圧力はさらに強まっている。足元では労働市場の冷え込みも見られ始めており、ＦＲＢが９月の会合で利下げに踏み切るかが注目点となる。