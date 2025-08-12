お盆など、家族で花火を楽しむ機会も増えるのではないでしょうか。

長崎市の老舗専門店で、おすすめの花火を調査してきました。

家庭で楽しめる花火や打ち上げ花火など、600種類以上の花火が隅々まで並びます。

単品や予算に応じたオリジナルセット、精霊流しなどの団体用まで、幅広く購入できる専門店です。

（立岩商店 金城 枝利子 店長）

「夏休みが始まって、家族連れで多くの方が来店しています。手持ち花火や打ち上げ花火など、(タイプを)問わずに発色が良く、色の種類も豊富で品質も良い国産花火が人気です。お子様と楽しめるユニークな花火もたくさんあります」

花火のお店「立岩商店」おすすめの『花火』ランキングです。

【第5位】「串だんご 手持ち花火」 660円(税込)

かわいい串団子型の手持ち花火。

緑とピンクの2本入りです。

最初は、おとなしめにスパークし、団子の部分で大きな火の玉に！。

2色の色鮮やかな花火が楽しめる人気商品です。

【第4位】「いぬのうんち」 385円(税込)

昭和のへび玉花火が、可愛く進化しました。

『いぬのうんち』が第4位。

かわいいワンちゃんのおしりから、ニュルニュルと…。

へびみたいに、伸びる様子が笑顔にしてくれます。

昼間に楽しめる、今年の新作花火です。

【番外編】「たこおどり」 330円(税込)

そしてユニーク花火がもう1点『たこおどり』です。

点火すると5本の足の部分が広がり、踊るように揺れ動きます。

思わず笑顔に！根強い人気の花火です。

【第3位】「彩煌の花束」 1,320円(税込)

『彩煌の花束』は打ち上げ花火。

筒から打ちあがる火花は単色の赤と緑をくりかえし、最後には混ざり合って、花束のように華やかに輝きます。

上品でバランスの良い輝きを放つ、今年の新作打ち上げ花火です。

【第2位】「レモンスカッシュ」 385円(税込)

噴き出し花火の『レモンスカッシュ』です。

筒型の本体に火をつけれると、黄色や金、銀の火花が激しく噴き出します。

バチバチ音がして勢い良く噴き出す火花が、3メートルほどの高さに咲き乱れます。

【第1位】「 ビッグエイトスパーク」 1,980円(税込)

（立岩商店 金城 枝利子 店長）

「おすすめ花火の第1位は『ビッグエイトスパーク』です」

長さ50センチもある、ビッグサイズの花火セット。

赤や青、はじける火花など8種類の輝きを楽しめます。

燃焼時間も長く、高品質の手持ち花火です。

長崎では特にお盆など、花火をする機会が増えると思いますが、ルールを守らないとキケンです。

決められた約束事は、必ず守って楽しく遊びましょう。