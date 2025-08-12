「離婚したくない」泣いていた妻が離婚届を突きつけた理由【ママリ】

ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第12話をごらんください。

夫に離婚を切り出したろんさん。夫の不倫を知る前は、涙ながらに「別れたくない」と伝えたこともありました。だからこそ、ろんさんから離婚届を受け取った夫は、余計に驚いたようです。夫の正直な心境は…。

「離婚したくないと」涙を流していた姿からは、予想もしていなかった妻からの離婚宣告。離婚届を受け取った夫は、驚いた様子でした。しかし、元カノに愚痴をこぼしていたこともあり、内心ではよろこんでいるであろうことが、想像できました。



元カノとの未来しか考えていないことに、腹が立つと同時に悲しくなってしまいますね。

