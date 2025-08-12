【夏休みの工作】MacBookのトンガリを埋めました
私はプライベートではWindowsユーザーですが、社用PCの切り替えタイミングでMacBookを使いはじめることにしました。Apple Intelligenceを試す環境を準備したかったんですね。
久しぶりにMacをさわって困ったのが、ココ。トラックパッドの前にある、ディスプレイを開けるためのくぼみの角。タッチパッドに指を伸ばすと、この角のトンガリが親指にあたって...痛い！
このままではMacを使い続けるのがつらかったので、夏休みの工作としてトンガリを埋めることにしました。
これをこうして...こうじゃ！
適当なプラスチックの板（歯ブラシのパッケージの切れ端）を貼り...。
光で硬化するレジン（100均ショプとかにクラフト用途で売ってます）を流し込み...。
紫外線ライト（100均でお求めください）で硬めて...。
ヤスリで形をととのえて完成じゃ！ レジンはこのままだとポロッと取れるので、くぼみには接着剤で固定しました。
レジンにはヤスリで浅いくぼみを設けたので、ディスプレイの開閉は問題ありません。同じお悩みをお持ちのMacBookユーザーの方はぜひお試しください。
もとに戻したいときは、レジンをはがして接着剤を「はがし剤」などで取り除いてください。