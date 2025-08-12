Photo: Taro Kanamoto

私はプライベートではWindowsユーザーですが、社用PCの切り替えタイミングでMacBookを使いはじめることにしました。Apple Intelligenceを試す環境を準備したかったんですね。

このくぼみの角が親指に刺さりませんか？ Photo: Taro Kanamoto

久しぶりにMacをさわって困ったのが、ココ。トラックパッドの前にある、ディスプレイを開けるためのくぼみの角。タッチパッドに指を伸ばすと、この角のトンガリが親指にあたって...痛い！

このままではMacを使い続けるのがつらかったので、夏休みの工作としてトンガリを埋めることにしました。

これをこうして...こうじゃ！

Photo: Taro Kanamoto

適当なプラスチックの板（歯ブラシのパッケージの切れ端）を貼り...。

Photo: Taro Kanamoto

光で硬化するレジン（100均ショプとかにクラフト用途で売ってます）を流し込み...。

Photo: Taro Kanamoto

紫外線ライト（100均でお求めください）で硬めて...。

Photo: Taro Kanamoto

ヤスリで形をととのえて完成じゃ！ レジンはこのままだとポロッと取れるので、くぼみには接着剤で固定しました。

レジンにはヤスリで浅いくぼみを設けたので、ディスプレイの開閉は問題ありません。同じお悩みをお持ちのMacBookユーザーの方はぜひお試しください。

もとに戻したいときは、レジンをはがして接着剤を「はがし剤」などで取り除いてください。