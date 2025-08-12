¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤¬¤³¤À¤Þ¤·¡Ä¡×»°ÅÄ´²»Ò¤¬²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤ØÊû¤²¤¿à¥Ï¥ï¥¤¤´Íè¸÷¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¬¹¾¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖËÜÅö¤ËÅÐÄº¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´²»Ò¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¡×
¿åÊ¿Àþ¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ë¿À¡¹¤·¤¯µ±¤¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò(59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Î¤´Íè¸÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëÆü¥Ï¥ï¥¤¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤ØÌëÌÀ¤±Á°¤«¤éÅÐ¤ê»Ï¤á¡¢Äº¾å¤ÇÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¡¤¢¤ëÆü¤ª¾î¤µ¤ó¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤«¤éÌá¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø´²»Ò¤Á¤ã¤ó¡¡ÀäÂÐ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¡¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤¿¡¡¥È¥ì¥¤¥ëÃæ¤Ë¤â¤¢¤Î¸µµ¤¤Ê²¬¹¾¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤¬¤³¤À¤Þ¤·Îå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ç63ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬¹¾¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿!¡¡Å·¹ñ¤Î²¬¹¾¤µ¤ó¤Ë¡¡¤´Êó¹ð·ó¤Í¤Æ»³¤ÎÆü¤Ëº£ÆüÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¬¹¾¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤¤Ã¤È¡×¡Ö²¬¹¾¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿!!¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤º¤ËÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤ËÅÐÄº¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´²»Ò¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖHawaii¤Î»³¤È³¤¤È¶õ¤Î·Ê¿§¤â¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£