¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü0¡½5µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Ïº£µ¨18ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤Ç¼Ú¶â10¤ËµÕÌá¤ê¤·¡¢5°ÌÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÂçÌî¤Ï5²ó7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢¼«ÀÕ0¤Ç4ÇÔÌÜ¡£0¡½0¤Î3²ó2»à»°ÎÝ¤Ç¡¢Àô¸ý¤Î¥´¥í¤òÆóÎÝ¼ê¡¦ÅÄÃæ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡ÊµÏ¿¤Ï¼ººö¡Ë¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Â³¤¯¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ëº¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë´ßÅÄ¤Ë¤Ïº¸2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó°ìµó4¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÊÅÄÃæ¡Ë´´Ìé¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦¡£Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿µð¿Í¡¦¿¹ÅÄ¤Ë7²óÎíÉõ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎíÇÔ¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¿¹ÅÄÅê¼ê¤È¤Ï¡Ë½éÂÐÀï¤Ç¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤¹¤«¡¢¤ï¤¹¤ì¤ë¤«¡¢¤¤¤«¤»¤Ê¤¤¤«¡¢°ì½Ö¤Î¾¡Éé¡£¤¿¤À¡¢ËèÆü»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦µÈÅÄ¤Ï1²ó1¼ºÅÀ¡¢¼«ÀÕ0¤À¤Ã¤¿¡£¿·¿Íº¸ÏÓ¤Îº£¸å¤Îµ¯ÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó9Ï¢Àï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ò¥¢¤òÃæ·Ñ¤®¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢µÈÅÄ¤òÃæ·Ñ¤®¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£