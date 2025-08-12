どうしてわが子に補助の先生…？入学式で感じた不穏｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第1話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。息子の入学式に出席したもっつんさんは、予想外の状況に驚きを隠せません...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

わが子の小学校入学。とても感慨深いものですよね。もっつんさんが赤ちゃんの頃を思い出しながら、息子の新生活に思いをはせていると、子どもたちの入場が始まりました。



一番後ろから補助の先生に手を引かれて登場した息子の姿に、もっつんさんは「なぜ？」と不安になったようです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）