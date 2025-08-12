「帰省しない」一人暮らしは6割以上 お盆の過ごし方に変化…「節約になる」墓参り代行も増加
一人暮らしの6割以上が「帰省しない」。そんなデータがあります。取材すると、お盆の過ごし方の変化がありました。
◇
炭火でじっくりと焼き上げるカルビ、タン、ハラミ、3種類の“牛肉トリオ”。最後に国産のおコメにのせて、できあがり！ お盆期間中だけ食べられる限定メニューです。
肉のヤマ牛 両国店マネージャー 早田翔太さん
「牛肉もコメも高騰している中、少しでも満足してもらえるようなプチ贅沢（ぜいたく）を楽しんでもらいたい」
肉を店内でスライスするなどして価格を抑え、お得な値段で提供しているといいます。
会社員（30代）
「炭火がきいておいしい」
──何連休？
会社員（30代）
「6日くらい。（予定は）ないですね。実家が高知で遠いので」
帰省せず“自宅でゆっくり派”。そんな人が多数を占めているようで…。
今年、一人暮らしの約800人を対象に行った調査では、今年のお盆休み、「帰省しない予定」と答えた人が60％以上。
その理由に「自宅でのんびりしたい」「交通費が高い」などが挙げられています。
東京・上野のアメ横で出会った、お盆に帰省しない人たちは…。
埼玉から（12日）
「お盆は特に。ここに来るか、あとは川遊びに行くくらい」
「翌週に（南伊豆）旅行に行こうかなと」
混雑回避のため、日にちをずらして旅行。
20代女性は…。
20代
「家にこもったり、飲みに行ったり。今日はお昼からずっと飲んでます」
お盆の帰省の変化に、店の人は嘆いていました。
持丸水産
「ひま。昔は買い物して帰るとかあったが、みんな旅行に行っちゃう」
帰省の手土産を買いに来る人が激減したそうです。
持丸水産
「旅行に行ったり家でゆっくりとか。大人は飲み屋、子連れの場合は海」
◇
お盆休みで帰省する人が減る中、行列ができたのは整体サロン。
お盆にお客さんが増えるため、スタッフを2人増員して対応。
スタッフ
「今日お仕事ですか？」
お客さん
「はい」
スタッフ
「帰省とかしないんですか？」
お客さん
「仕事です」
店は東京駅のすぐそばにあるのにもかかわらず…。
記者
「並んでいる方、どなたもスーツケースを持っていません」
この整体サロンが目的地。
CHARGEヤエチカ店 スタッフ
「帰省する方もいるけど前より少ない。暑いし、出かけるときは近辺で過ごすことが多いと思う」
◇
お盆の過ごし方が変わりつつある中、こんなサービスが注目されています。それが、“墓参り代行”。
お墓クリーニング専門 あのひのおもいで代表 坂田智教さん
「ここ一週間くらい、毎日依頼が来てて」
お値段は1万円ほど。
「自分で行くより節約になる」と考える依頼主も多いそうで…。
お墓クリーニング専門 あのひのおもいで代表 坂田智教さん
「物価高騰に伴って依頼は増えています。それプラス暑いというのも。熱中症のリスクもあるのでそこで依頼が増えたのかなと」
◇物価高に猛暑。お盆の過ごし方は変わっていきます。