出身と聞いてすごいと思う「三重の公立進学校」ランキング！ 同率2位「桑名高校」「四日市高校」を抑えた1位は？【2025年調査】
三重県には、難関大学への高い進学実績を誇るなど、「この学校の出身」と聞くだけで一目置かれるような公立進学校が複数あります。では、県内外の人が「すごい」と感じるのは、どの高校なのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「出身と聞いてすごいと思う三重の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
同率2位：四日市南高等学校／20票同率2位の1つは「四日市南高等学校」でした。三重県内でも偏差値の高い進学校の1つとして知られ、特に難関大学を目指す生徒向けのコースや進学実績が注目されています。学校名の認知度も高く、「出身」と聞いて一目置かれる存在のようです。
回答者からは「三重県内では偏差値や進学率が高く、難関大学を目指す独自のカリキュラムなどもあり凄いと思います」（50代女性／広島県）、「偏差値が高く入学するのが大変そう」（40代男性／千葉県）、「すごく優秀だから」（30代女性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
同率2位：桑名高等学校／20票同率2位には「桑名高等学校」もランクインしました。伝統ある学校として知られ、理数科の設置や高い進学実績に加えて、部活動では全国大会への出場実績もあり、文武両道のイメージを持たれているようです。
回答者からは「偏差値が高いイメージだから」（30代男性／群馬県）、「県内でも安定した進学実績を誇り、国公立大や私立難関校への合格者が多数だから」（40代男性／静岡県）、「創立100年以上の伝統と規模。水泳・剣道・軟式野球・競技かるたなどが全国大会出場もしてるから」（20代男性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
1位：四日市高等学校／80票1位は「四日市高等学校」でした。三重県内で最難関の公立進学校として知られており、偏差値の高さや難関大学への進学実績を評価する声が多く集まりました。県内トップクラスの進学実績や知名度から、「すごい」と感じる人が多いようです。
回答者からは「三重県の公立高校で、偏差値がトップだからです」（60代男性／岐阜県）、「国際科学コースは特に凄い」（50代男性／徳島県）、「進学実績が三重県で1番高いから」（20代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
