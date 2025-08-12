ÁêÀºÇ°¤À¤í¡Ä »³ËÜÍ³¿¤Ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤ó¡×¡Ö¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡×ÉÔ±¿¤¹¤®¤ë¡ÈÆæ¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡ÖÄ´»Ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î12Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¤Ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤Î½Ö´Ö
8·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤ÎÄ´»Ò¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÎ¢¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Í¥È¤Ë¡¢½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¡¢154km/h¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÈÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¤È¡¢1»à¤«¤é3ÈÖ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Ø¤ÎÀ©µå¤¬¤Þ¤Ê¤Ê¤é¤º¡¢2-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Ü¡¼¥ë2¤Ä¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ4ÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤ä³°´ó¤ê¡¢Äã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯153km/h¤Î²÷Â®µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£¤¹¤ë¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¤³¤ì¤ÇÄ´»Ò¤¬¶¸¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»³ËÜ¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é·Þ¤¨¤¿Â³¤¯5ÈÖ¤Î¥è¥¢¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥À¤Ø¤Î½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿123km/h¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¤ÈÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥È¥é¥¦¥È¤¬À¸´Ô¡£»³ËÜ¤Ï½é²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»³ËÜ¤Ø¤Î¡ÈÉÔ±¿¤Ê¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¤ó¡×¡Ö¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤ó¡×¡Ö¸í¿³¤À¤í¡×¡Öµå¿³¤ÈÁêÀºÇ°¤À¤í¡×¡ÖÄ´»Ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»³ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÉÔ±¿¤ÊÈ½Äê¡¢»³ËÜÌÜÀþ¤Ç¤Ïº³¤«¹ó¤Ç¤¢¤ë´¶¤â¡£»³ËÜ¤Ï¤½¤Î¸å¤âËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤º¡¢5²ó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë4ÅÀ¼ºÅÀ¡£È½Äê¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë