シャットダウンせずにノートパソコンをケースにしまうのは危ない？ 専門家に聞いた結果は
ノートパソコンをシャットダウンせず、ケースに入れて持ち運んでいる人も少なくないはず。熱を持つ場合もありそうですが、問題はないのでしょうか。
「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が解説していきます。
（今回の質問）
シャットダウンせずにパソコンをケースにしまっているのですが、発熱などを考えると、これって危ないですか？
（回答）
スマートフォンをカバンやポケットにしまうときに、画面を切ってスリープ状態にしていると思います。ノートパソコンも、すぐ使う場合はふたを閉じてスリープ状態でケースに入れても通常は問題ありません。ただし、まれにうまくスリープにならない場合もあります。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
このスリープ状態でノートパソコンをケースにしまって、出張などの移動をしても何の問題もありません。スリープ状態でも一部の回路に電気が通じているので、バッテリを消費することによる多少の発熱はあります。しかし、その発熱は微々たるものなので、スリープ状態でケースに入れることで危険な状態になることは通常はありません。
このような状況が心配な場合、定期的にケース内のパソコンが熱くなっていないか確認してみてください。熱を持っていなければ特に問題はありません。熱くなっている場合は、スリープ状態に何らかの異常があります。
スリープに異常が発生している場合、判断は難しいですが、OSの問題や、本体ハードウェアの問題が考えられます。加えて、自分の利用環境に起因する問題のことも。例えば、ふたの開閉をマグネットで検知している機種を使用しているなら、ケースやカバン内にある何らかのマグネットが影響していることも考えられます。
この記事の筆者：上倉 賢
PC（パソコン）のニュースサイトがほとんどなかった10数年以上も前から、個人でノートパソコンに関する情報をWebで発信し続けている。それをきっかけに、現在はノートパソコン専門ライターとして活躍。新聞や雑誌などでもノートパソコン選びの執筆を行っている。
(文:上倉 賢)
