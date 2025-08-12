「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

広島が首位・阪神に１５安打９得点で快勝し、２連勝。再び４位に浮上した。天敵の相手先発・大竹をＫＯし、マツダスタジアムで初めて黒星をつけさせた。

打線が天敵に襲いかかった。２点を先制された直後の三回に末包の適時打で１点を返すと、モンテロが逆転の６号３ラン。大竹から来日初弾を放っていた助っ人が値千金のアーチを描き、一挙４得点した。

さらに五回は小園が右前適時打を放ち、末包が中越えの２点適時二塁打。大竹を五回途中７失点でＫＯし、本拠地は大きく沸き立った。

試合前の時点で大竹に対しては今季０勝４敗。さらにマツダスタジアムでは９連敗中だった左腕を打ち崩し、重い扉を打ち破った。

投げては先発・床田が７回５安打２失点で８勝目をマーク。三回にライナーの打球直撃もあり、２点の先制を許したが攻撃陣が逆転に成功してからは立ち直った。序盤には降雨もあった悪条件の中で１２１球を投げ抜いた。これで６月２１日・楽天戦以来７登板ぶりの白星となった。

チームのマツダスタジアムでの阪神戦の連敗は６でストップ。阪神戦も２連勝となり、上昇気配が漂い始めた。