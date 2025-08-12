ロサンゼルス発♡ランディーズドーナツが新宿に待望の2号店オープン！

アメリカ・ロサンゼルスで愛され続けてきた「ランディーズドーナツ」が、ついに新宿にやってくる！今年5月にオープンした渋谷代官山店に続き、国内2号店となる「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」が2025年9月下旬、JR新宿駅改札内にグランドオープンします。テイクアウト専門で、30種類以上のカラフルなドーナツがラインアップ。朝から夜まで買えるのも嬉しいポイントです♡

駅ナカで買える映えドーナツ♡



新店舗「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」は、JR新宿駅のB1階・改札内にオープン予定。エキナカという便利な立地で、通勤途中やショッピングの合間にも立ち寄りやすいのが魅力です。

今回はテイクアウト専門店としての登場で、手軽に本場の味を楽しめるスタイルに。クラシックからプレミアムまで、毎日手作りのドーナツは30種類以上！

見た目の可愛さと贅沢感に、気分が上がること間違いなし♪

あんバタ屋がエキュート品川に期間限定出店♡人気スイーツ集結

手土産にもぴったりな限定メニューも



グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）

価格：360円(税込)

チョコレイズド（CHOCOLATE RAISED）

価格：380円(税込)

ピンクスプリンクルズアイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）

価格：380円(税込)

シナモンシュガーツイスト（CINNAMON SUGER TWIST）

価格：440円(税込)

グレイズドオールドファッション（GLAZED OLDFASHIONED）

価格：440円(税込)

チョコロングジョン（CHOCOLATE LONG JOHN）

価格：440円(税込)

ホワイトチョコレート オールドファッションレモン（WHITE CHOCOLATE OLDFASHIONED LEMON）

価格：480円(税込)

抹茶レイズド（MATCHA TEA RAISED）

価格：480円(税込)

ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRY JELLY FILLED）

価格：480円(税込)

スモアズレイズド（S’MORES RAISED）

価格：550円(税込)

ベーコンメープルロングジョン（BACON MAPLE LONG JOHN）

価格：550円(税込)

ベアクロー（BEAR CLAW）

価格：550円(税込)

バラエティミックスセット 4個

価格：620円(税込)

新宿店では、ロサンゼルス本店の伝統レシピをベースにした商品に加え、日本限定メニューも登場予定。

人気の「グレイズドレイズド」や「チョコロングジョン」はもちろん、色鮮やかな「ピンクスプリンクルズ」やボリューム満点の「スモアズレイズド」など、ジャンルも見た目も多彩。

可愛いTシャツなどのグッズ展開もあり、ちょっとしたギフトにもおすすめ。気軽に買えてセンスも感じさせる、最旬スイーツの新定番です。

全国50店舗へ、今後の展開にも注目！



渋谷代官山店での成功を受け、グリット・インターナショナルでは2028年末までに全国50店舗の展開を目指しています。

今後はカフェ併設型や他エキナカ店舗など、さまざまな形態で日本中にランディーズドーナツの魅力が広がっていく予定。

映画やMVに登場するロサンゼルスのあの名物ドーナツが、もっと身近な存在になりそう。今後の出店情報からも目が離せません♪

新宿で手に入る、ロサンゼルスの味♡



LAカルチャーがぎゅっと詰まった「ランディーズドーナツ」が、ついに新宿に登場。巨大ドーナツ看板で知られる本場の人気ショップの味を、駅ナカで手軽に楽しめるのは嬉しい限りです♡

彩り豊かなドーナツは、毎日のご褒美にも、大切な人への手土産にもぴったりです。新宿に立ち寄ったら、ぜひチェックしてみてくださいね。