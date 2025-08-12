「なんだAI美女か」39歳の美人モデル、圧倒的透明感の最新ショットに称賛の声！ 「フランス人形のよう」
モデルの鈴木えみさんは8月12日、自身のInstagramを更新。39歳とは思えない圧倒的な透明感の最新ショットを披露しました。
【写真】鈴木えみ、39歳とは思えない最新ショット！
「こんな美人が実在するわけなかろう！」鈴木さんは「ティファニーで朝食を」とつづり、9枚の写真を載せています。8日に「ティファニー 銀座」にオープンしたばかりの「Blue Box Café by Natsuko Shoji」を訪れた際に撮影した写真で、白いレースの衣装に身を包んだ鈴木さんの圧倒的な透明感が際立ちます。メニューの写真も披露し、「中でも、香り高いセロリのスープと、ウニを贅沢にトッピングしたスクランブルエッグが特にお気に入り！ 上質で優雅なひとときを過ごせて幸せでした〜」と、振り返りました。
この投稿にコメントでは「美しい…」「綺麗でかわいいえみちゃん」「なんだAI美女か…こんな美人が実在するわけなかろう！」「フランス人形のような美しさ」「眼福…」と称賛の声が多数寄せられています。
「なぜ老けない……？」3日の投稿では、背中やウエストがのぞく黒い衣装でのオフショットを披露している鈴木さん。抜群のスタイルと圧倒的な透明感にファンからは「どんだけ可愛いんだよ！！」「AIですか？ 笑 美しすぎる」「あらためて綺麗な人だなあて認識しました…」「なんでそんなにずっと可愛いの！？」「スタイルが良すぎて、びっくりです」「とんでもなくかわいい」「なぜ老けない……？ なぜ顔が伸びない……？」と、鈴木さんの変わらない美貌に驚きの声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
