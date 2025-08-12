こちらの画像は、「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）」の近赤外線カメラ「NIRCam」と中間赤外線観測装置「MIRI」で観測した、南天の「ろ座」の一角。幅は満月の見た目の直径の15分の1程度です。

写っている光点のほとんどは銀河です。ぼんやりとした楕円銀河もあれば、渦巻銀河の姿もあります。

【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）の近赤外線カメラ「NIRCam」と中間赤外線観測装置「MIRI」で観測した「ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド（HUDF）」の一部（Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, G. Östlin, P. G. Perez-Gonzalez, J. Melinder, the JADES Collaboration, the MIDIS collaboration, M. Zamani (ESA/Webb)）】

MIRIでは約100時間の観測を実施 2500以上の天体を捉えた

観測されたのは、「ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド（HUDF）」と呼ばれる領域の一部。

「ハッブル宇宙望遠鏡（HST）」が長時間の露光を実施し、約130億年前のものを含む約1万の銀河を捉えたことで知られる領域です。

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はこの小さな範囲で2500以上の天体を捉えました。

その中には、塵に覆われた巨大な銀河か、あるいは宇宙の初期に形成された星々を含む進化した銀河の可能性がある、数百の天体も含まれています。

MIRIが捉える赤外線のなかでも短めの波長を通す3つのフィルターを使って約100時間かけて取得したデータと、さらに短い波長の赤外線を捉えるNIRCamのデータを組み合わせることで、研究者は数十億年にわたる銀河の形成と進化のプロセスを明らかにできると期待されています。

ハッブル宇宙望遠鏡の名を冠した「ろ座」のハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールドを再び捉えたこの画像は、“ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の今月の画像”として、ESAから2025年8月1日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 200万秒の観測で見えた5500個の銀河が写る「ハッブル・エクストリーム・ディープ・フィールド」 見える点の全てが銀河！ 26万個の銀河と京個の星【今日の宇宙画像】たった3回の観測で2600万の銀河を検出 ESAユークリッド宇宙望遠鏡の観測データ公開参考文献・出典ESA/Webb - A fresh look at a classic deep field